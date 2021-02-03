Sürekli aynı yerden pizza siparişi veren adam, çalışanların dikkati sayesinde hayatta kaldı

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Amerika'nın Oregon eyaletinde tek başına yaşayan ve yedi yıldır her gün aynı yerden pizza siparişi veren adam, müşterilerine sadık bir işletme sayesinde ölümün kıyısından döndü. 11 gündür pizza siparişi vermeyen adamın, evde felç geçirdiği ortaya çıktı.

Amerika'nın Oregon eyaletindeki Salem kentinde yaşayan 47 yaşındaki Kirk Alexander, yedi yıldır her gün aynı yerden pizza siparişi veriyordu. 11 gündür sipariş vermeyen Kirk için endişelenen işletme, durumu polis bildirdi. Aldığı ihbar üzerine 47 yaşındaki adamın evine giden polis ekipleri, kapıyı kırıp içeri girdiğinde Kirk'in evde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.

İŞLETME ÇALIŞANLARI YALNIZ BIRAKMADI

Ciddi sağlık sorunlarından dolayı tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtilen adamın, ne kadar süredir evde felçli bir şekilde kaldığı ise bilinmiyor. Yedi yıldır işletmeye olan bağlılığı sayesinde ölümden dönen adamı, işletme çalışanları hastanede yalnız bırakmadı. Müşterilerine olan hassasiyetiyle alkış toplayan ekip, bölgede oldukça ilgi gördü.