Sura İskenderli - Karanlık sözleri

Sesiyle beğeni toplayan Sura İskenderli, yeni parçalarını yayınlamaya devam ediyor. Teaserı yayınlanan yeni şarkısının sözleri de büyük merak uyandırdı. Çok yakında paylaşılacak olan Sura İskenderli Karanlık şarkı sözleri haberimizde yer alacak. Sura İskenderli kimdir?

Yeni şarkısı Karanlık'ın teaserını paylaşan Sura İskenderli kısa sürede beğeni topladı.

SURA İSKENDERLİ KARANLIK ŞARKI SÖZLERİ

Yepyeni şarkının sözleri yakında haberimizde yer alacak.

SURA İSKENDERLİ KİMDİR?

Sura İskenderli 1994 tarihinde Bakü, Azerbaycan'da dünyaya geldi. Azerbaycan asıllı Türk pop müziği sanatçısı ve söz yazarıdır. Bir Daha Yak ve Yaram Derinden şarkıları sanatçının dönüm noktası oldu. 2019 yılında sanatçının Bir Daha Yak adlı teklisi, Altın Kelebek Ödülleri'nde Yılın Şarkısı kategorisinde aday gösterildi. Şubat 2020'de, 4. Müziğin Yıldızları'ndaki En İyi Çıkış Yapan Pop Müzik Sanatçısı kategorisinde verilen ödülün sahibi oldu.

Azerbaycan Türkü olan Sura İskenderli'nin Türkçe seslendirdiği "Gelme Artık","Bir Daha Yak", "Fedakar", "Kül, "Sonu Mu Var" ve "Kimdi" gibi şarkılarla milyonlarca kez izlendi. Sura İskenderli'nin YouTube kanalında şu tarih itibariyle 600 binden fazla abonesi bulunuyor.

Sura İskenderli'nin net doğum tarihi ve yeri ile özel hayatına ilişkin pek çok detaya sosyal medya ve internetten ulaşılamıyor. Ancak Sura İskenderli'nin 20'li yaşların başında olduğu tahmin ediliyor. Sura İskenderli şimdilerde YouTube'da oldukça popüler bir isim olarak dikkatleri üzerine çekiyor.