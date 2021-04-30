DİYARBAKIR - Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çiftçi, yaptıkları çalışmaları anlattı
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DİYARBAKIR - Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çiftçi, yaptıkları çalışmaları anlattı

Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, son dönemde yapılan çalışmalar ve ödenen borçlara ilişkin bilgi verdi.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, son dönemde yapılan çalışmalar ve ödenen borçlara ilişkin bilgi verdi.

Çiftçi, Sur Belediyesi önünde yaptığı açıklamada, belediyenin kurulduğu tarihten bugüne kadar bütçe ve kurumsal işlem bakımından sürekli sıkıntı yaşayan bir belediye olduğunu söyledi.

Yakın zamana kadar da bölgede neredeyse en borçlu belediye konumunda olduklarını kaydeden Çiftçi, belediyeyi devraldıkları günden bugüne yoğun çalışmayla mali, kurumsal ve idari yapıyı önemli bir seviyeye getirdiklerini belirtti.

Geçen yılın sonunda yayımlanan 7256 sayılı Borçların Yapılandırmasına Dair Kanun çerçevesinde belediye üzerindeki ve gelirlerinin yüzde 60'ının kesilmesine neden olan borç yapısından kurtulmak adına önemli bir çalışma yaptıklarını aktaran Çiftçi, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile SGK ve Milli Emlak Genel Müdürlüğünün desteğiyle, 201 milyon lirayı bulan borç yapımız bu süre içerisinde 34,5 milyon liraya indirildi. Yani kendi bütçesine göre Türkiye'de bir sene içerisinde en çok borç ödeyen belediye haline geldik. Bunları yaparken sadece borç ödemedik, bu süreçte kurumsal yapımızı zorlayan bütün sıkıntıları da bertaraf ettik."

Çiftçi, belediyenin daha önce kiralamayla yaptığı bütün işlemleri artık kendi araçlarıyla yaptığını, daha önce 50 mahalleye sunulan çöp toplama hizmetini bütün mahallelere yaydıklarını vurguladı.

Araç parkının 15 araçla takviye edildiğini, belediyenin çok daha güçlü şekilde hizmet vermeye başladığını anlatan Çiftçi, biriken emeklilik sorunlarını çözüme kavuşturduklarına işaret etti.

Çiftçi, "Yıllardır emekli olmayı bekleyen 38 personelimiz emekli edildi. Bunlar için de yaklaşık 8 milyon liralık ödeme yapıldı. Sur Belediyesi olarak 30 yıldır çözülemeyen sorunların tamamını çözdük. Bütün açıklığıyla ifade etmek istiyorum ki Sur Belediyesi yeniden küllerinden doğuyor." ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR - Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çiftçi, yaptıkları çalışmaları anlattı
DİYARBAKIR - Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çiftçi, yaptıkları çalışmaları anlattı
DİYARBAKIR - Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çiftçi, yaptıkları çalışmaları anlattı
DİYARBAKIR - Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çiftçi, yaptıkları çalışmaları anlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

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