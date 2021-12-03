SUR KAYMAKAMI ÇİFTÇİ: YENİDEN İNŞA EDİLEN MAHALLELER, ENGELLİLERE UYGUN ŞEKİLDE YAPILDI

SUR, DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, hendek ve barikat olaylarında tahrip olan ve yeniden inşa edilen ilçedeki 6 mahalledeki cadde, sokak ve yapıların engellilere uygun bir şekilde yapıldığını söyledi.

Sur Kaymakamlığı, Sur Belediyesi ve Sur Özel Eğitim Meslek Okulu, engellilerle Gazi caddesinde bir yürüyüş düzenledi. Esnafların ve vatandaşların engellilerle ilgili farkındalıklarının arttırılması için bilgilendirildiği yürüyüşte engelliler, 'sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edelim' pankartı taşıdı. Esnaflar ve vatandaşlar da, engellilere alkışlarla destek verdi.

'FARKINDALIK OLUŞTURMAK İÇİN ÇABA SARFEDİYORUZ'

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, yürüyüş sonrası yaptığı açıklamada, engellilerin haklarının gündeme gelmesi ve onların sıkıntılarıyla ilgili farkındalık oluşturmak için bir gayret içerisinde olduklarını belirtti. Çiftçi, "Esnaflarımızı bilgilendirme ve bilinçlendirmek için bir çalışma içerisinde olduk. Aslında hepimiz birer engelli adayıyız. Dolayasıyla engelli bireylerimizin durumunu öğrenebilmek, onların yerine kendimizi koyup empati yapabilmek adına bir gayret içerisinde olmamız gerekiyor. Biz toplum olarak, devlet kurumları olarak, sivil toplum olarak, engellilerin yürüyen ayağı, işiten kulağı, gören gözü, tutan eli olabilirsek bütün engelleri aşmış olacağız" dedi.

'RESTORE EDİLEN YAPILAR ENGELLİLERE UYGUN YAPILIYOR'

Sur Belediyesi ve Sur Kaymakamlığı olarak engellerin aşılması noktasında, daha ulaşılabilir kurumlar, sokaklar, yollar oluşturmak adına bir gayret içerisinde olduklarını aktaran Çiftçi şunları söyledi:

"Hendek ve barikat olaylarında yıkılıp tahrip edilen mahallerdeki yerleşim yerleri ile cadde ve sokakların engellilere uygun bir şekilde yapıldı. Sur'un yapılan yeni sokaklarının tamamında dönüşen bütün sokaklarda ve yeni yapıların tamamında engellilere yönelik çalışmalar var. Kamu kurumlarının da tamamında engellilerin rahat ulaşımını sağlayacak donanımlar yapılıyor. Gerek Sur'un 6 mahallesinde yeni yapılan yapılar, gerek restorasyonda geçen yapılar, gerek mevcut sokaklarımız, engellilere uygun bir şekilde yapılmaya çalışılıyor. Akıllı şehir yöntemiyle engellerin aşıldığı bir şehir olması noktasında bir gayret içerisindeyiz. İnşallah her geçen gün engellilerin hayatlarını rahatlıkla idame edilebileceği bir ilçe haline geliyoruz."