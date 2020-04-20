Sur'da 682 kişiye 271 bin 700 lira nakdi yardım yapıldı Sur Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet yürüten Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 682 kişiye 271 bin 700 lira nakdi yardım gerçekleştirdi.

Sur Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet yürüten Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 682 kişiye 271 bin 700 lira nakdi yardım gerçekleştirdi.

Sur Kaymakam Abdullah Çiftçi, mesai kavramı gözetmeksizin, vardiyalı şekilde, vatandaşlara çok yönlü hizmet sunduklarını bildirdi.

Çiftçi, koronavirüs salgının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek hedefiyle, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak, sosyal izolasyonun sağlanabilmesi amacıyla, bakanlıklar, valilikler, tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından bir çok tedbirlerin alındığını belirtti.

Sur ilçesinde birçok personelin 7 gün 24 saat hizmet sunduğunu aktaran Çiftçi, tek başına yaşayan, kronik rahatsızlığı bulunan ve sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üzeri 361 vatandaşın maaşının ilgili kurumlardan çekilerek evlerinde teslim edildiğini ifade etti.

Çiftçi, şunları kaydetti:

"Sur'da 750 aileye yardım ulaştık. 112-155-156 ve Vefa Destek Grubu'na gelen çağrılarda 682 ailemize kuru gıda, sebze ve meyve ve kahvaltı dahil olmak üzere, gıda kolileri teslim edildi. İlaç talebi için gelen çağrılarda 100 ailemize ilaç temin edilerek, evlerinde teslim edildi. Yine hijyen talebi olan ailelere, hijyen malzemeleri verildi. Sur SYDV olarak 11 Mart 2020'den itibaren bugüne kadar 682 haneye 271 bin 700 lira nakdi yardım yapıldı. Vakıf öncülüğünde Sur Kızılay Derneği'nin katkılarıyla her gün 62 aileye öğlen ve akşam yemekleri olmak üzere, sıcak yemek dağıtımı yapılmaktadır. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde muhtarlarımız aracılığıyla 5 bin ekmek dağıtımı gerçekleştirildi. Çağrı merkezimize 7 gün 24 saat gelen günde ortalama 700'e yakın çağrıya cevap verilerek, gerekli işlemler yapılmakta ve ilgili birimlere yönlendirilmeleri sağlanmaktadır."

Kaynak: AA