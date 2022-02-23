ŞÜPHELİLER KORONAVİRÜS OLDUKLARI İÇİN TULUMLA ADLİYEYE GETİRİLDİ - Haberler
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ŞÜPHELİLER KORONAVİRÜS OLDUKLARI İÇİN TULUMLA ADLİYEYE GETİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Manavgat'ta 2 ineğini teslim alınca sevincini jandarmaya sarılarak gösteren besici Abdil Keçer'in, ineklerini çalan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Manavgat'ta 2 ineğini teslim alınca sevincini jandarmaya sarılarak gösteren besici Abdil Keçer'in, ineklerini çalan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Isparta'da yakalanan Abdullah Erdoğrul, Şükrü Akdemir'in jandarmadaki işlemlerinde koronavirüs oldukları belirlendi. İlçeye getirilen şüpheliler koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve beyaz tulum giydirilerek adliyeye sevk edildi. Şüpheliler sulh ceza hakimi tarafından hırsızlık suçundan tutuklandı.

ŞÜPHELİLER KORONAVİRÜS OLDUKLARI İÇİN TULUMLA ADLİYEYE GETİRİLDİ

ŞÜPHELİLER KORONAVİRÜS OLDUKLARI İÇİN TULUMLA ADLİYEYE GETİRİLDİ

ŞÜPHELİLER KORONAVİRÜS OLDUKLARI İÇİN TULUMLA ADLİYEYE GETİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Manavgat, Isparta, Güncel, Haberler

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