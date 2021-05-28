Son dakika haberi! Şüpheli valiz bomba imha ekiplerini alarma geçirdi
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Son dakika haberi! Şüpheli valiz bomba imha ekiplerini alarma geçirdi

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Kıyak - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Şüpheli valiz bomba imha ekiplerini alarma geçirdi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde semt polikliniği duvarında unutulan şüpheli valiz, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı.

Şüpheli valiz bomba imha ekiplerini alarma geçirdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde semt polikliniği duvarında unutulan şüpheli valiz, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Naci Girginsoy Sokak üzerinde meydana geldi. Yürüyüş Yolu semt polikliniği duvarına yaslanmış şekilde unutulan valiz polis ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemlerini alarak yolu trafiğe kapadı. Alınan önlemler sonrasında bomba imha uzmanları, şüpheli valizi fünye ile patlattı. Patlama sonrasında yapılan incelemede valizin içinin boş olduğu belirlendi.

Son dakika haberi! Şüpheli valiz bomba imha ekiplerini alarma geçirdi
Son dakika haberi! Şüpheli valiz bomba imha ekiplerini alarma geçirdi
Son dakika haberi! Şüpheli valiz bomba imha ekiplerini alarma geçirdi
Son dakika haberi! Şüpheli valiz bomba imha ekiplerini alarma geçirdi
Son dakika haberi! Şüpheli valiz bomba imha ekiplerini alarma geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Kıyak

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