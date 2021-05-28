Son dakika haberi! Şüpheli valiz bomba imha ekiplerini alarma geçirdi

Gelen son dakika haberlerine göre Şüpheli valiz bomba imha ekiplerini alarma geçirdi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde semt polikliniği duvarında unutulan şüpheli valiz, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı.