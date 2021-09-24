Şüpheli şahsın taşıdığı paketten uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şüpheli şahsın taşıdığı paketten uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şüpheli şahsın taşıdığı paketten uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman'da, polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu şahsın taşıdığı paket içerisinde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu şahsın taşıdığı paket içerisinde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif mahallesi Dursun Çavuş Cami yakınlarında A.B., isimli şahsın durumundan şüphelenen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şahsı durdurarak inceledi. Polis ekipleri şahsın taşıdığı paket içerisinde yaptıkları incelemede bin 120 adet sentetik uyuşturucu ecza hapı ele geçirdi. Şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Burada ifadesi tamamlanan şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Arkadaşını şeytana benzettiği için öldüren sanıktan tuhaf iddia: Çayıma uyuşturucu koydular

Arkadaşını şeytana benzettiği için öldüren sanıktan tuhaf iddia: Çayıma uyuşturucu koydular

 Şehitlere dua etmek için mezarlığa giden öğrenciler, toprağa gömülü bir bebek buldu

Şehitlere dua etmek için mezarlığa giden öğrenciler, toprağa gömülü bir bebek buldu

 Oğluna uyuşturucu satanlara kavga ederken canından oldu

Oğluna uyuşturucu satanlara kavga ederken canından oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Binali Yıldırım Hulusi Akar Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Özdemir Kerem Kamışlı
Spor Kerem Aktürkoğlu Şenol Güneş Gazeteler Sergen Yalçın
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Bekir Pakdemirli Aziz Kocaoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şüpheli şahsın taşıdığı paketten uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 16:47:59. #1.11#