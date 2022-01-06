Şüpheli şahıslarda uyuşturucu yakalandı: 6 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şüpheli şahıslarda uyuşturucu yakalandı: 6 gözaltı

Şüpheli şahıslarda uyuşturucu yakalandı: 6 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen 6 şahsın üzerinden uyuşturucu ele geçirildi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen 6 şahsın üzerinden uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahıslar üzerinde kent merkezinde denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde M.K., ve İ.K., isimli şahıslardan 2 parça halinde 2.70 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet fişek, H.C.,C.Ö., isimli şahıslardan ise 7.70 gram metamfetamin maddesi, 1.40. gram bonzai, O.A., isimli şahıstan 0.85 gram metamfetamin, S.E., isimli şahıstan ise 0.82 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan C.Ö., isimli şahsın Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan da arandığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Şüpheli şahıslarda uyuşturucu yakalandı: 6 gözaltı

Şüpheli şahıslarda uyuşturucu yakalandı: 6 gözaltı

Babadan oğluna kebap içinde uyuşturucu servisi! Kuryeyi durduran ekipler, büyük tezgahı ortaya çıkardı

Babadan oğluna kebap içinde uyuşturucu servisi! Kuryeyi durduran ekipler, büyük tezgahı ortaya çıkardı

 Parti aracında uyuşturucuyla yakalanan CHP İl Başkanı'nın oğulları tutuklandı

Parti aracında uyuşturucuyla yakalanan CHP İl Başkanı'nın oğulları tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title