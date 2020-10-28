5. kattan düşme olayında şüpheli kuzenler tutuklandı

5. kattan düşme olayında şüpheli kuzenler tutuklandı Gaziantep'te yarı çıplak halde 5. kattan park halindeki bir aracın üzerine düşen 20 yaşındaki Mehmet Coşkun Kızıklı olayının ardından gözaltına alınan iki kuzeni tutuklandı.

5. kattan düşme olayında şüpheli kuzenler tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te yarı çıplak halde 5. kattan park halindeki bir aracın üzerine düşen 20 yaşındaki Mehmet Coşkun Kızıklı olayının ardından gözaltına alınan iki kuzeni tutuklandı.

5. Kattan düştükten sonra kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veren Kızık'ın annesi Hatice Çimen, oğlunun düşmediğini, kuzenleri tarafından kablo ile darp edildikten sonra balkondan atıldığını iddia ederek şikayetçi olmuştu. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Ö.K. ve İ.K. emniyetteki sorgusunun ardından çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ne olmuştu?

Gaziantep'te yarı çıplak halde 5. kattan park halindeki bir aracın üzerine düşen 20 yaşındaki Mehmet Coşkun Kızıklı hastanede tedavi altına alınmış olayın ardından anne Hatice Çimen'in şikayeti sonrası Kızıklı'nın kuzenleri gözaltına alınmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL