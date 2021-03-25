Şüphe üzerine durdurulan takside, 3 bin 500 hap ele geçirildi
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Şüphe üzerine durdurulan takside, 3 bin 500 hap ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN - Haberler | Güncel
Şüphe üzerine durdurulan takside, 3 bin 500 hap ele geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde şüphe üzerine durdurulan takside, yeşil reçete ile satılan 3 bin 500 hap ele geçirildi.

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde şüphe üzerine durdurulan takside, yeşil reçete ile satılan 3 bin 500 hap ele geçirildi. Sürücü G.D. gözaltına alındı.

Tekirdağ  Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi TOKİ uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurdukları takside yaptıkları aramada, yeşil reçeteyle satılan 3 bin 500 hap ele geçirdi. Haplara el koyan ekipler, sürücü G.D.'yi 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

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