Şüphe üzerine durdurulan takside, 3 bin 500 hap ele geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde şüphe üzerine durdurulan takside, yeşil reçete ile satılan 3 bin 500 hap ele geçirildi.

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde şüphe üzerine durdurulan takside, yeşil reçete ile satılan 3 bin 500 hap ele geçirildi. Sürücü G.D. gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi TOKİ uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurdukları takside yaptıkları aramada, yeşil reçeteyle satılan 3 bin 500 hap ele geçirdi. Haplara el koyan ekipler, sürücü G.D.'yi 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN