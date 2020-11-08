Şüphe üzerine durdurulan şahıslardan uyuşturucu çıktı
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Şüphe üzerine durdurulan şahıslardan uyuşturucu çıktı

08.11.2020 14:23 | Son Güncelleme: 08.11.2020 14:27
Şüphe üzerine durdurulan şahıslardan uyuşturucu çıktı

Gaziantep'te, şüphe üzerine durdurulan iki şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramalarda satışa hazır 40 paket halinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep'te, şüphe üzerine durdurulan iki şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramalarda satışa hazır 40 paket halinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çıksorut Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları 2 şahsın üzerinde arama yaptı. Üzerleri aranan şahıslarda satışa hazır vaziyette toplam 40 paket halinde uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. İki şüpheli şahıs da gözaltına alındı.

Gözaltına alınan iki şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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