Şüphe üzerine durdurulan araçta Glock bulundu

Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta Glock marka tabanca ele geçirildi.

Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta Glock marka tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince Karadere mahallesinde bulunan ormanlık alan içerisinde devriye faaliyeti esnasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 1 adet Glock marka ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 21 adet mermi ele geçirildi. Araç sahibi B.Y. isimli şüpheli ruhsatsız silah bulundurmak suçundan gözaltına alındı.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan B.Y., "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı