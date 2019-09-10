Süperstar Harbiye'yi salladı!

10.09.2019 14:47

İKİ FARKLI KOSTÜM İLE GÖZ KAMAŞTIRDI!

Sahnedeki şıklığıyla göz kamaştıran süperstar, Emma Shapplin'in 'Spente Le Stelle' şarkısıyla giriş yaptı. Daha sonrasında 'Aynen Öyle, Yakar Geçerim, Canın Sağolsun, ve Sen İste' gibi geçmişten günümüze en sevilen parçalarını sırasıyla söyleyerek dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

SÖZ YAZARI ARKADAŞINI SAHNESİNDE ONURLANDIRDI!

"Herkesin ayaklarına sağlık, bugün çok güzel şarkılar söyleyip zaman geçireceğiz diye umuyorum. 'Aşklayalım' şarkısını yıllar önce Şehrazat yazmıştı. Bu güzel parçayı benim sesimden albümünde yer verecek olması beni ayrıca mutlu etti. Ben bu şarkıyı tekrar söylemek istiyorum." diyerek üst üst iki defa söyledikten sonra Şehrazat, için seyircisinden alkış istedi. Pekkan, "Sen çok iyi bir söz yazarısın, ve bu şarkıların nesilden nesile devam edecek." diye konuştu.

Repertuarında Orhan Gencebay'dan 'Bir Teselli Ver ve Yıldız Tilbe'den Haberin Olsun'a da yer veren Pekkan, yaklaşık üç saat kaldığı sahnede 5 bin kişilik seyircisinin ayakta alkışlarıyla sahneden uğurlandı.

Süperstarı dinlemeye gelenler arasında sanat camiasından; Halit Ergenç- Bergüzar Korel, Nur Yerlitaş, Pervin Ersoy, Behzat Gerçeker, Nur Yerlitaş, Demet Sabancı, Hülya Koçyiğit, Saba Tümer ve Şehrazat gibi önemli isimler vardı. Pekkan, gelen konuklarının isimlerini tek tek sayarak hepsine teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Kaynak: Bültenler