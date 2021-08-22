SuperMassive Blaze VALORANT takımını ne kadar tanıyorsun?
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SuperMassive Blaze VALORANT takımını ne kadar tanıyorsun?

SuperMassive Blaze VALORANT takımını ne kadar tanıyorsun?
Playerbros - Haberler | Gamegar

Başarısı ile adından söz ettiren SuperMassive Blaze VALORANT takımını ne kadar tanıyorsunuz?

SuperMassive Blaze VALORANT takımı VCT 2021 EMEA Aşama 3 Challengers Playoff'larındaki performansı ile adından söz ettirmeye devam ederken, biz de Playerbros olarak bir süredir ara verdiğimiz test içeriklerimize SuperMassive Blaze'in başarısı ile bir geri dönüş yapalım.

Bu testte sizlere hem SuperMassive Blaze hem de organizasyonun takımı hakkında sorular yöneltiyoruz. Testin sonuna ulaştıktan sonra aşağıdaki yorum bölümünden bizler ve diğer okuyucular ile doğru ve yanlışlarınızı paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Playerbros

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