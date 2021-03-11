Super Nintendo World açılış tarihi belli oldu!

Universal Studios Japan tarafından açılış tarihi 4 Şubat tarihinden ertelenmişti. Bunun üzerine henüz bir açıklama yapmayan şirket geçtiğimiz günlerde Super Nintendo World 18 Mart tarihinde açılacağı haberini verdi.

Oyun tutkunları tarafından büyük bir heyecan ile beklenen Super Nintendo World için ayrıca şu açıklamalar da yapıldı:



Osaka'da bulunan Universal Studios içerisinde yer alan park günlük sınırlı sayıda ziyaretçi kabul edecek. Pandemi şartları nedeniyle de maske gereksinimi dahil birçok katı hijyen önlemleri alınacağını duyurdu.

Merkezin ilk olarak 2020 yaz aylarında açılması kararlaştırılmıştı. Fakat bu tarih Japonya içerisinde kötü etkilenen pandemi süreci nedeniyle Şubat 2021'e kadar ertelendi. Şubat'ta yapılacak olan açılışta rekor düzeyde hastane yatış artışı dolayısıyla ertelendi. Osaka ilindeki olağanüstü hal ilan edildiği için ilk aşamada süresiz olarak ertelenmişti fakat kısa sürede vaka sayıları azamiye indirildi. Park içerisinde oyuncuların en çok dikkatini Mario Kart: Kuppa çekmekte. Artırılmış gerçeklik ve projeksiyon haritalama teknolojisi kullanılan Challenge Roller Coaster'ı herkes heyecanla merak ediyor.

Kaynak: Playerbros