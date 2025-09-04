Süper Loto sonuçları açıklandı! 4 Eylül Perşembe Süper Loto kazanan numaralar neler?

Süper Loto sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı sorusu ise oyun severler arasında gündemde. 4 Eylül 2025 tarihli çekilişi takip eden birçok kişi, kazanan numaraları ve büyük ikramiye tutarını öğrenmek için sorgulama ekranını araştırıyor. "Büyük ödül kime çıktı, ne kadar kazandırdı?" soruları yanıt bulmayı beklerken, çekiliş canlı olarak yayınlanıyor. İşte Süper Loto sonuçlarını anbean öğrenebileceğiniz takip ekranı!

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 tanesini seçerek oynanan şans oyunudur. Seçilen her 6 sayı bir kolon oluşturur.

Tek kolon ücreti 3 TL'dir. Dileyen oyuncular, kolonun altında bulunan "Sen Seç" kutucuğunu işaretleyerek sayıları rastgele belirleyebilir. Bunun yanı sıra bir kolonda 6'dan fazla sayı seçilerek sistem oyunu da oynanabilir. Sistem oyunu sayesinde seçilen rakamlardan oluşturulabilecek tüm kombinasyonlar ayrı kolonlar şeklinde otomatik olarak hazırlanır.

Oyuncular isterlerse arkadaşlarıyla birlikte Ortak Bilet de satın alabilir. Ortak Bilet, bir veya daha fazla biletin, birden çok kişi tarafından aynı ya da farklı oranlarda paylaşılmasıdır. Satın alma işlemi tamamlandığında, ortak biletler ilgili hesaplara yansır.

Süper Loto'ya katılmak isteyenler; Milli Piyango Online, mobil uygulama veya en yakın satış noktalarını kullanarak oyunlarını oynayabilir.

4 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Eylül Perşembe günü yapılacak Süper Loto çekilişinin sonuçları: