Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 30 Mayıs 2021 Pazar Süper Loto sonuçlarına nereden bakılır? Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı!
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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 30 Mayıs 2021 Pazar Süper Loto sonuçlarına nereden bakılır? Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı!

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 30 Mayıs 2021 Pazar Süper Loto sonuçlarına nereden bakılır? Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı!
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Süper Loto için araştırmalar devam ediyor. 30 Mayıs Süper Loto çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? 30 Mayıs 2021 Süper Loto sonuçları canlı takip sayfası! 30 Mayıs Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Yenilenen Süper Loto kuralları neler? Süper Loto ikramiyesi ne kadar, devretti mi?

Milli Piyango Online 30 Mayıs tarihli Süper Loto sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Süper Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, yapılan çekilişte kazanan kim merak ediliyor. Süper Loto'nda büyük ikramiye ne kadar? İşte, 30 Mayıs 2021 Süper Loto sonuçları canlı takip sayfası!

30 Mayıs SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. 30 Mayıs Süper Loto sonuçları saat 21.30'da açıklanacak. Milli Piyango Online 30 Mayıs tarihli Süper Loto sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Sonuçları haberimizden de takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur.

Süper Loto (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur.

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır.

İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur. Süper Lotonun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır.

Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir.

Çekiliş tamamlanmasından sonra Süper Lotonun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor.

5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar.

Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

Süper Loto oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler.

Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.

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