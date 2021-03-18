Süper Loto ne zaman çekiliyor? Süper Loto hangi günler çekiliyor?
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Süper Loto ne zaman çekiliyor? Süper Loto hangi günler çekiliyor?

18.03.2021 14:22 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:36
Süper Loto ne zaman çekiliyor? Süper Loto hangi günler çekiliyor?

Süper Loto ne zaman çekiliyor? sorusu merak edilen konular arasında. 18 Mart Perşembe günü Süper Loto çekilişinin olup olmayacağı araştırılıyor. Canlı yayında gerçekleşen şans oyunları çekilişleri,

Süper Loto'nun ne zaman çekileceği merak konusu olmaya devam ediyor. Süper Loto ne zaman çekiliyor? Süper Loto hangi günler çekiliyor? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Süper Loto her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilmektedir. Çekiliş Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayınlanmaktadır.

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

En son 16 Mart Salı günü çekilen Süper Loto çekilişi, bu akşam (18 Mart Perşembe) canlı olarak gerçekleşecek.

SÜPER LOTO HAFTADA KAÇ KERE ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango tarafından haftada üç kez düzenlenen Süper Loto'da 1-60 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayıyı bilenler ikramiye kazanıyor.

SÜPER LOTO DEVREDEN İKRAMİYE NE KADAR?

Devreden büyük ikramiye tutarının2 milyon 831 bin 218 TL olduğu çekiliş bugün saat 21:30'da yapılacak. Yaklaşık 5-6 dakika süren çekilişin tamamlanmasının ardındansa bilet sorgulama işlemleri "millipiyangoonline.com" adresinde olacak.

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