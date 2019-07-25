Süper Loto'da en çok çıkan sayılar: 16 milyon liralık dev çekiliş saat kaçta?

Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Süper Loto, 614. hafta çekilişi bu akşam yapılacak. Geçen hafta 12.911.101,70 TL TL devreden oyunda büyük ikramiyenin 16 milyon lirayı aşması bekleniyor. Perşembe akşamları düzenlenen Süper Loto çekilişi, MPİ tarafından canlı yayında takip edilebiliyor. Bu akşam oyunda şansınızı deneyenler için Süper Loto'da en çok sayıları haberimizde derledik. Peki 25 Temmuz Süper Loto çekilişi saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Süper Loto, diğer şans oyunları arasında kazanma oranı en düşük olanıdır. Bu oyunda 1'den 54'e kadar olan sayılar küreye atılır ve içinde altı sayı çekilir. Katılımcıların ise 6, 5, 4 ve 3 sayıyı bilmesi halinde değişik oranlarda ikramiye kazanırlar. Perşembe akşamları yapılan Süper Loto çekilişi canlı yayın 21.15'te başlıyor. Bu yayını isterseniz aşağıdaki bağlantıdan online izleyebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI

SÜPER LOTO SONUÇLARI MPİ

GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'da haftanın şanslı sayıları: 2 - 30 - 36 - 43 - 47 - 52

Süper Loto'da bu hafta da altı bilen çıkmadı ve 12 milyon 911 bin 101 lira 70 kuruş haftaya devretti. Ayrıca beş bilen 59 kişi 12 bin 307 lira yetmiş beşer kuruş, 4 bilen 3 bin 490 kişi 225 lira kırk beşer kuruş ve 3 bilen 77 bin 142 kişi 17 lira yirmi beşer kuruş ikramiye kazandılar.

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

13 * 328 kez/ 35 * 324 kez/ 37 * 320 kez/ 1 * 292 kez/ 45 * 292 kez

17 * 288 kez/ 4 * 284 kez/ 47 * 280 kez/ 20 * 280 kez/ 43 * 276 kez

22 * 276 kez/ 33 * 272 kez/ 23 * 272 kez/ 18 * 268 kez/ 36 * 268 kez

29 * 264 kez/ 40 * 264 kez/ 19 * 264 kez/ 49 * 264 kez/ 5 * 260 kez

46 * 256 kez/ 39 * 256 kez/ 50 * 252 kez/ 14 * 252 kez/ 54 * 252 kez

SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIYOR?

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.