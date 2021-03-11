Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? 11 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama
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Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? 11 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

11.03.2021 09:03 | Son Güncelleme: 11.03.2021 09:12
Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? 11 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Süper Loto sonuçları bugün heyecan dolu anlara tanık edecek. Sisal Şans tarafından noter huzurunda millipiyangoonline'da gerçekleşen ikramiye de kazandıran numaralar ilan edilecek. Süper Loto sonuç sorgulamaları bilet numarası girilerek online olarak gerçekleşecek. Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? 11 Mart Süper Loto çekiliş

Süper Loto çekilişi bugün saat 21:30'da yapılacak. Süper Loto sonuçları her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılan çekilişlerin ardından canlı yayınlanıyor. Canlı yayında, noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından ve canlı olarak yayınlanacak. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulamanızı yapabilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanan çekilişin ardından Süper Loto sonuçları açıklandı. Süper Loto çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden online olarak öğrenebilirsiniz.

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak 11 Mart Süper Loto sonuçları millipiyangoonlineda

Arkadaşlarınızla Ortak Bilet satın alabilirsiniz. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a girebilir, ister Milli Piyango uygulamasını kullanabilir, isterseniz de size en yakın satış noktasını ziyaret edebilirsiniz.

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