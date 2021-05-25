Süper Lig ne zaman başlıyor 2022? Süper Lig ne zaman başlayacak? 2021-2022 sezonu ne zaman başlayacak? 2020-2021 Süper Lig puan tablosu

Süper Lig ne zaman başlıyor 2022? Spor Toto 2020-2021 sezonunu Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla bitirmesinin ardından, birçok futbol severin en çok merak ettiği konu yeni sezonun başlangıç tarihi oldu. Peki 2021-2022 Spor Toto Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig ne zaman başlıyor?

Geçtiğimiz yılı çifte kupayla Beşiktaş'ın tamamlamasıyla birlikte gözler yeni sezona çevrildi. Transfer dönemiyle güçlenmesi beklenen Süper Lig'de en çok merak edilen konulardan biri yeni sezonun ne zaman başlayacağı oldu. Futbol severlerin merakla beklediği soruya TFF'den sevindiren haber geldi. Süper Lig'in başlangıç, bitiş tarihi ve geçtiğimiz yılın puan tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

SÜPER LİG 2021-2022 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2021-2022 Profesyonel Futbol Liglerinin başlangıç tarihini 13 Ağustos 2021 olarak belirledi. Süper Lig bir aksilik olmaması halinde 22 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon ilk maçları 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak. Süper Lig'in sonkarşılaşmaları 22 Mayıs 2022'de ,TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak.

2020-2021 SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU

Geçtiğimiz sezon şampiyonu Beşiktaş olurken Şampiyonlar Ligine direk katılma hakkı kazandı, 2. Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön elemesi hakkı kazanırken 3. Fenerbahçe, Türkiye Kupasını Beşiktaş'ın kazanmasının ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi'ne playoff turundan katılacak. Ligi 4. sırada tamamlayan Trabzonspor bu sezon ilk kez düzenlenecek olan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nda Türkiye'yi temsil edecek. Trabzonspor gibi ligi 5. sırada tamamlayan Sivasspor'da 2. Eleme Turu'ndan UEFA Konferans Ligi'ne dahil olacak. Bu sezon Süper Lig'e 4 takım veda ederken, son haftaları inanılmaz rekabete sahne oldu. Bu sonuçlarla küme düşen takımlar sırasıyla Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor oldu.