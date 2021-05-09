Süper Lig'e yükselen takımlar belli oldu? GZT Giresunspor süper lig'e çıktı mı?
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Süper Lig'e yükselen takımlar belli oldu? GZT Giresunspor süper lig'e çıktı mı?

Süper Lig'e yükselen takımlar belli oldu? GZT Giresunspor süper lig'e çıktı mı?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

TFF 1. Lig'de İstanbulspor, Altay ve Altınordu kulüpleri Süper Lig'e yükselmek için play-off oynamaya hak kazandı. Peki, Süper Lig'e hangi takımlar çıkacak? Hangi maçlar sonucunda Süper Lig'e çıkacak takımlar belli olacak? Süper Lig'e yükselen takımlar belli oldu? GZT Giresunspor süper lig'e çıktı mı?

TFF 1. Lig'de İstanbulspor, Altay ve Altınordu kulüpleri Süper Lig'e yükselmek için play-off oynamaya hak kazandı. Peki, Süper Lig'e hangi takımlar çıkacak? Hangi maçlar sonucunda Süper Lig'e çıkacak takımlar belli olacak? Süper Lig'e yükselen takımlar belli oldu? GZT Giresunspor süper lig'e çıktı mı?

SÜPER LİG'E YÜKSELEN TAKIMLAR BELLİ OLDU MU?

Adana Demirspor ve GZT Giresunspor süper lig'e yükseldi.

2 takım bugün oynanan maçlar sonucunda süper lig'e çıkacak. Adana Demirspor süper Lig'e çıkmaya hak kazandı. Menemenspor'u 4-1 yendi.

HANGİ MAÇLAR SONUCUNDA SÜPER LİG'E ÇIKACAK TAKIMLAR BELLİ OLACAK?

Menemenspor-Adana Demirspor,

Tuzlaspor-Giresunspor ,

Tuzlaspor-Giresunspor maçları sonucunda süper lig'e çıkacak takımlar belli olacak.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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