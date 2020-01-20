Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 – Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmalarında Çaykur Rizespor evine Gençlerbirliği'ni konuk etti.
Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmalarında Çaykur Rizespor evine Gençlerbirliği'ni konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Çaykur Rizespor 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
25. dakikada Samudio'nun sahasından ileriye taşıyarak verdiği pasında Scoda'nın önünü kapatan Gençlerbirliği savunması nedeniyle Scoda vuruş yapamadı. Scoda'nın önüne bıraktığı topa gelişine bir vuruş yapan Boldrin'in şutunda ise top üstten auta çıktı.
39. dakikada Çaykur Rizespor'da Denis Garmash'ın, ceza alanı sağ çaprazından çektiği şutunda top az farkla auta çıktı.
62. dakikada Boldrin, uzak mesafe olmasına rağmen kazanılan serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü ancak Kristoffer Nordfeldt sağına giden topu uzanarak kornere çelmeyi başardı.
64. dakikada Fernando Boldrin'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Montassar Talbi, altıpas önünde kaleye sırtı dönük pozisyonda vuruşunu yaptı ama top kaleci Kristoffer Nordfeldt'ta kaldı.
71. dakikada Boldrin'in sağ kanattan ortasında Milan Skoda, altıpas önünden çektiği ilk şutta Kristoffer Nordfeldt topu güçlükle çeldi, seken topu tekrar önünde bulan Milan Skoda boş kaleye şutunu gerçekleştirdi ve topu filelerle buluşturdu. 1-0
84. dakikada Aminu Umar'ın sol çaprazdan gönderdiği ara pasla ceza alanı içinde topla buluşan Milan Skoda, altıpasın solundan vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu. 2-0
Stat: Çaykur DİDİ
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Candaş Erdbil xx
Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Moroziuk xx, Talbi xxx, Abarhoun xx, Melnjak xxx, Diomande xx, Abdullah xxx, Boldrin xx (Oğuz Kağan dk. 90+2 ?), Garmash xx (Aminu Umar dk. 64 xx), Samudio xx (Yan Sasse dk. 72 xx), Skoda xx
Yedekler: Zafer, Atakan, Scepovic, Emir Han, Barış, Burak, Orhan
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Gençlerbirliği: Nordfeldt x, Ahmet x (Rahmetullah dk. 76 x), Toure x, Mattias xx, Polomat xx, Baiano xx, Sessegnon xx, Candeias x, Ayite xx, Sefa xx (İlker dk. 64 x), Sio x (Mats dk. 85 ?)
Yedekler: Ertaç, Berat, Ayberk, Erdem, Diallo, Soner, Ramos, Ömer Alper
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Goller: Skoda (dk. 71 ve 84) (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: Diomande (Çaykur Rizespor), Sio (Gençlerbirliği)
(İHA)