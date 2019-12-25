Süper anne rolü kadınları yıpratırken çocukları da mutsuz ediyor

25.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:10

Uzman Klinik Psikolog Ece Özçırak, kadınların mükemmel olma çabası içinde olmaları daha çok yetersizlik ve başarısızlık duygularını hissetmelerine sebep oluyor.



Modern dünyada kadının hayatında yüklendiği sorumluluklar oldukça fazla olduğunu ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Ece Özçırak, "Birçok kadın; iyi bir anne, iyi bir eş, iyi bir çalışan, iyi bir ev kadını olmak için hem fiziksel hem de ruhsal anlamda mükemmel olma çabası içinde. Halbuki kadınların hayatta sahip olduğu tüm bu rollerde mükemmel olma çabası içinde olmaları kadınların daha çok yetersizlik ve başarısızlık duygularını hissetmelerine sebep oluyor. Günümüzde mükemmel anne olma kaygısını pekiştiren en büyük sebeplerden birisi de sosyal medyada var olan kadın imajları. Burada; hem iş hayatında çok başarılı olan, hem çocuğunun tüm ihtiyaçlarına anında zorlanmadan, yorulmadan yanıt verebilen hem de ev ve aile hayatında mükemmel bir kadın rolüne sahip olup aynı zamanda tüm bu roller içinde son derece bakımlı kadınların olduğu bir nevi temsili hayatlar sergilenmekte. Dolayısıyla, bu roller içinde zorlanan birçok kadın sosyal medyada görmüş olduğu "süper anne" temsillerinin gerçekliğini çoğu zaman sorgulamadan yaşadığı zorlukları kendi yetersizlikleri ve başarısızlıkları ile değerlendirip, ölçüyorlar. Sonucunda ise, tüm bu rolleri tam anlamıyla yerine getiremediklerini düşünerek suçluluk duyguları içinde boğuluyorlar" dedi.



Kadınların tüm bu roller içinde dengeyi kurabilmeleri ve beklentilerini gerçekçi olarak belirlemeleri ancak var olan bu mükemmeliyetçi anne sendromu ile baş edebilmeleri sayesinde olacağını belirten Özçırak, "Bunun için; var olan tüm bu rollerden önce kadının kendi ihtiyaçlarını göz önünde bulundurması gerekir. Biliyoruz ki öncelikle bireylerin kendi ruhsal ve fiziksel sağlığının iyilik hali içinde olması diğer tüm rollerde de kendisini daha mutlu hissetmesine yardımcı olacaktır. Kendi ihtiyaçlarını görmezden gelen bir kadın sonucunda çok daha mutsuz olup bunu tüm bu rollere de yansıtacaktır. Mükemmel olma kaygısından vazgeçebilmek ve tüm bu rollerde yeterince iyi olmayı kabul etmek, bazı sorumlulukları başkalarıyla paylaşmak, hatalar yapılabileceğinin ve bunun da normal bir durum olduğunun farkında olmak kadınların hayatları boyunca sahip olduğu tüm rollerde çok daha farkındalığı yüksek, zorluklara karşı toleranslı bir hayat sürmelerine yardımcı olacaktır" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA