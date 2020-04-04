Sunucu Oprah Winfrey, koronavirüsle mücadele için 10 milyon dolar bağış yaptı
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Amerika Birleşik Devletleri, Oprah Winfrey, Magazin

Sunucu Oprah Winfrey, koronavirüsle mücadele için 10 milyon dolar bağış yaptı

Koronavirüsle mücadele kapsamında bağış yapan ünlüler kervanına katılan sunucu Oprah Winfrey, 10 milyon dolar bağış yaparak bir rekora imza attı.

04.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:56
Sunucu Oprah Winfrey, koronavirüsle mücadele için 10 milyon dolar bağış yaptı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 58 bini geçti. Dünyada pandemi ilan edilen salgın için ünlü isimler harekete geçerek virüsle savaşmak için bağış yapmaya başladı. Yapılan bağışlara en büyük destek ise ünlü sunucu Oprah Winfrey'den geldi.

10 MİLYON DOLAR BAĞIŞLADI

ABD televizyon tarihinin en çok izlenen talk şov programlarından birisi olan, "The Oprah Winfrey Show"un sunucusu Winfrey, Amerikalıların korona pandemisiyle savaşmasına yardımcı olmak için 10 milyon dolar bağışta bulundu. Dünyaca ünlü sunucunun bu bağışının 9 milyon dolarlık kısmı, Mississippi'deki erkek ve kız yurtları dahil olmak üzere hayır kurumlarına bölünecek. Kalan 1 milyon dolarlık kısım ise, Leonardo DiCaprio ve Apple'ın koronavirüsünden etkilenenlere yardım için başlattıkları Amerika Gıda Fonu'na gidecek.

Sunucu Oprah Winfrey, koronavirüsle mücadele için 10 milyon dolar bağış yaptı

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Ünlü sunucu Oprah Winfrey, koronavirüsle mücadele için 10 milyon dolar bağış yaptı
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Haber Yorumları (1)
İYİDE NEREDEN GELDİ BU KADAR: len karida ne para varmis pes dogrusu
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