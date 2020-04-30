Sunucu Esra Balamir, koronavirüsü yendi Nisan ayının başında koronavirüse yakalanan sunucu Esra Balamir'in son koronavirüs testi negatif çıktı. Müjdeli haberi Instagram hesabındanS paylaşan Balamir, kendisine dua eden sevenlerine teşekkür etti.

Ünlü sunucu Esra Balamir, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda arkadaşından kendisine virüs bulaştığını söyleyerek herkesi korkuttu. Günlerdir evinde tedavi gören sunucunun son testi sie negatif çıktı.

VİRÜSÜ YENDİ

Hastalığı boyunca yaşadıklarını sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Balamir, bugün yaptığı paylaşımda 3. kez yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi. Balamir, paylaşımında "Çok şükür sonunda negatif oldu sonuç. Bu süreçte bana dua eden merak eden herkesten Allah razı olsun" dedi.

"KENDİMİ GRİP ZANNETTİM"

Koronavirüse yakalandıktan sonra bir canlı yayına telefonla bağlanarak yaşadıklarını anlatan Balamir, şunları söylemişti: "Aslında kendimi grip zannettim, gripteki bulgular vardı. İki, üç gün öyle dolaştım arkadaşımın daha çok ateşi çıktı bana göre. İlaçlarımız geldi. Ateşim çıktı ama hiç öksürmedim. Sadece ateşim ve burun tıkanıklığı vardı arada da baş ağrısı."