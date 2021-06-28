Sunucu Eda Pera Küçük'e hakaret eden oyuncu Erdinç Gülener'e para cezası
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Sunucu Eda Pera Küçük'e hakaret eden oyuncu Erdinç Gülener'e para cezası

Sunucu Eda Pera Küçük'e hakaret eden oyuncu Erdinç Gülener'e para cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eski sevgilisi sunucu Eda Pera Küçük'e hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapsi istenen oyuncu Erdinç Gülener, basit yargılama usulüyle yargılandığı davada, bin 120 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Eski sevgilisi sunucu Eda Pera Küçük'e hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapsi istenen oyuncu Erdinç Gülener, basit yargılama usulüyle yargılandığı davada, bin 120 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Oyuncu Erdinç Gülener'in eski sevgilisi sunucu Eda Pera Küçük'e hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis istemiyle, basit yargılama usulüyle yargılandığı dava karara bağlandı.

Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Erdinç Gülener'i 'hakaret' suçundan bin 120 lira adli para cezasına çarptırdı. Sanık Gülener'in bir daha suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluştuğunu ve sabıkasız oluşunu göz önünde bulunduran mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

Ne Olmuştu

Sunucu Eda Pera Küçük, 18 Mart 2020 tarihinde eski sevgilisi Erdinç Gülener'in kendisine küfür ve hakaret içeren mesajlar attığını belirterek şikayetçi oldu. Şikayet dilekçesinde, kendisinden yirmi yaş büyük olan Erdinç Gülener'in ilişki süresince üzerinde baskı kurmaya çalıştığını, her tartışmada kendisini sindirmeye çalışarak psikolojik şiddet uyguladığını belirtti. Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Erdinç Gülener hakkında, "zincirleme hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. - İSTANBUL

Sunucu Eda Pera Küçük'e hakaret eden oyuncu Erdinç Gülener'e para cezası
Sunucu Eda Pera Küçük'e hakaret eden oyuncu Erdinç Gülener'e para cezası
Sunucu Eda Pera Küçük'e hakaret eden oyuncu Erdinç Gülener'e para cezası
Sunucu Eda Pera Küçük'e hakaret eden oyuncu Erdinç Gülener'e para cezası
Sunucu Eda Pera Küçük'e hakaret eden oyuncu Erdinç Gülener'e para cezası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sunucu Eda Pera Küçük'e hakaret eden oyuncu Erdinç Gülener'e para cezası - Haberler
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