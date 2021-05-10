Sunucu Buket Aydın, yatak odasından mini şortlu ev halini paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sunucu Buket Aydın, yatak odasından mini şortlu ev halini paylaştı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Ünlü sunucu Buket Aydın, sosyal medya hesabından kırmızı mini şortlu geceliği ve makyajsız haldeki ev halini paylaştı. Aydın'ın fotoğrafta elinin üzerine kırmızı kalp koyması da dikkat çekti.

Kanal D Haber sunuculuğundan ayrılan Buket Aydın, bir süredir Haber Global ekranlarında 'Koltuk' isimli programı sunuyor. Her yaptığıyla adından söz ettiren Aydın, evinin yatak odasından bir poz paylaştı.

MİNİ ŞORTLU EV POZU

Instagram'da 283 bin takipçisi bulunan Buket Aydın, kendisine hediye gönderen markaya teşekkür etmek için kamera karşısına geçti. Mini kırmızı şortlu gecelikle yatak odasının aynasında poz veren Aydın'ın elinin üstüne büyük bir kırmızı kalp koyması kafaları karıştırdı. Ünlü ismin, elinin üstünü bilerek kapatması "Acaba parmağında yüzük mü var?" sorularını da akıllara getirdi.

İşte Buket Aydın'ın ev pozu:

Sunucu Buket Aydın, yatak odasından mini şortlu ev halini paylaştı
Sunucu Buket Aydın, yatak odasından mini şortlu ev halini paylaştı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Özcan Deniz Demet Akalın Hakan Sabancı
Spor Ozan Tufan Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sunucu Buket Aydın, yatak odasından mini şortlu ev halini paylaştı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 11:37:35. #1.14#

title