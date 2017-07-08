Sünnet Töreninde Dolar Yağmuru

Ömer PANAR-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA'da işadamı Necip Özbek'in oğulları 9 yaşındaki Talha ile 10 yaşındaki Furkan'ın sünnet töreninde davetliler, dolar atma yarışına girdi.



İşadamı Necip Özbek'in çocukları Talha ile Furkan Özbek, Cumhuriyet Tesisleri'nde yaklaşık 500 davetlinin katıldığı törenle sünnet edildi. Sünnet töreninde çocukların kirveliğini merkeze alınan Şanlıurfa eski Valisi Güngör Azim Tuna ile işadamı Hıdır Faruk Tepret yaptı. Yerel sanatçıların sahne aldığı sünnet töreninde davetliler, halay çeken protokol üyelerinin üzerine dolar atmak için birbiriyle yarıştı. Yaklaşık 3 saat süren düğünde davetlilerin üzerlerine savrulan 1'er dolarlık banknotlar, orkestra görevlileri tarafından yerlerden avuçlanarak toplandı. Toplanan dolarları çanta içerisinde biriktiren orkestra görevlileri, dolar atmak isteyen davetlilere lira karşılığında yeniden sattı. Sünnet düğün yöresel yemek ikramıyla son buldu.