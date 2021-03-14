Sünnet düğünü kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'da sünnet düğünü yapan grup ile havaya ateş açan başka bir grup arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma üzerine olaya silah ve sopaların dahil olduğu kavgada 2 kişi yaralandı. Olayı ayırmaya çalışan bir polis memuru da başından darbe aldı. Yaralılardan biri kurtarılamadı.

Akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre sokak arasında sünnet düğünü yapan bir grup, başka bir grubun havaya ateş açmasının ardından tartışmaya başladı. İki grup arasında kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar silah ve sopalı kavga etmeye başladı.

OLAY YERİNE EKİPLER GELDİ

Kavgada, sünnet düğünü yapılan alana sonra gelen gruptaki bir kişinin davetlilerin üzerine açtığı ateş sonucu 2 kişi yaralandı. Düğündekilere ateş açan grup olay yerinden kaçarken, mahalledekilerin ihbarı üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİS MEMURU YARALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar ardından ambulanslarla Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kavga ihbarı üzerine gelen 1 polis memuru ise tarafları ayırmaya çalışırken başına aldığı darbeyle yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Gürsoy Kaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Silahlı kavganın ardından polis ekipleri mahalleye giriş ve çıkışları kapatarak geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler saldırıyı gerçekleştirilen kişi yada kişileri yakalamak için soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı