Sungurlu'da köy camisinde yangın çıktı
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Sungurlu'da köy camisinde yangın çıktı

Sungurlu'da köy camisinde yangın çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Gökçam köyündeki bir camii de çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Gökçam köyündeki bir camii de çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Sungurlu ilçesine bağlı Gökçam köyü camisinin çatı katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören köylüler, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangına müdahale etti. Kısa sürede alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangında camii çatısında maddi hasar meydana geldi.

Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Sungurlu'da köy camisinde yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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