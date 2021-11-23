Sungurlu'da ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sungurlu'da ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Sungurlu'da ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde ihtiyaç sahibi bin öğrenciye giysi seti dağıtıldı.

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde ihtiyaç sahibi bin öğrenciye giysi seti dağıtıldı.

Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere'nin destekleri ve hayırsever iş adamlarının katkıları ile ilçede ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 750 adet kışlık bot, ayakkabı ile içerisinde eşofman, ayakkabı, atkı, bere ve tişört gibi giyeceklerin bulunduğu bin adet çantadan oluşan set okul idareleri vasıtası ile öğrencilere dağıtıldı.

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, "Emeği geçen başta Bakan Yardımcımız Muhsin Dere ve hayırsever iş adamlarımıza teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Sungurlu'da ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı

Sungurlu'da ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı

Sungurlu'da ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı

Sungurlu'da ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title