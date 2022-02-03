Sungurlu'da hayvan bakımevi kurulacak

SUNGURLU, ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde yapılacak hayvan bakımevinin yer tahsisi konusunda görüşmeler başladı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürü Mustafa Gözler, Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Kalın, Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Temsilcisi Şeyda Çimen, Tarım ve Orman Bakanlığı Satın Alma ve Mali İşler Müdürü Süleyman Gök ve hayvan sever Doktor Göray Çimen Sungurlu Belediyesini ziyaret etti.

Grup, Belediye Başkan yardımcısı Sakine Sarıyüce ile birlikte Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ile bir süre görüştü.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Bu konu bizim de uzun zamandır üzerinde titizlikte durduğumuz bir konu. Nihayet somut adımlar atılmaya başlandı. Sokak hayvanlarının sağlıklı ve bakımlı bir şekilde yaşamlarını sürdürülebilmesi için hayvan bakımevinin nereye yapılacağı konusunda Bakanlık tarafından birkaç yer gösterildi. Uygun bir yerde karar kılındı. Netleşmesi halinde sokak hayvanlarımız en kısa zamanda donanımlı bir bakımevine kavuşmuş olacak." ifadelerini kullandı. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı - Yerel