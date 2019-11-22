Sungurlu'da eğitim ve okul güvenliği toplantısı yapıldı

22.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:01

Çorum'un Sungurlu ilçesinde eğitim ve okul güvenliği toplantısı ilçe kaymakamı Mitat Gözen başkanlığında yapıldı.



Sungurlu Kaymakam Mitat Gözen, çocukların daha iyi bir geleceğe hazırlanması için sağlıklı bir şekilde el birliğiyle çalışılması gerektiğini belirterek, "Okullarda güvenlik sadece emniyet ve asayiş konusu değil, bunun bir çok kolları var. Çeşitli kuruluşların, ailelerin sahiplenmesi gereken yönleri var. Bu konularda müşterek olarak çalışmamız gerekiyor. Okullarımızın iç güvenliği de son derece önemli. Okullarımızın kendi iç güvenliği Okul Müdürlerimiz sağlıyor. Okul Müdürlerimiz çalışma arkadaşları ve okul aile birliği ile birlikte iş birliği içerisinde güvenliği sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri almak durumunda" dedi.



İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Mustafa Kadir Şahinoğlu, Kasım ayında yapılan faaliyetler ve projeleri hakkında bildi verdi. Toplantıda Sungurlu Belediye Başkan yardımcısı Sakine Sarıyüce, Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken, Kolluk Birimleri, Kamu kuruluşları temsilcileri, okul aile birliği temsilcileri ve okul servis araçları şirket temsilcileri hazır bulundu. - ÇORUM

Kaynak: İHA