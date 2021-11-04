SunExpress uçağı, rahatsızlanan yolcu için İstanbul'a indi

İSTANBUL (AA) - SunExpress'in Trabzon-Düsseldorf seferini yapan tarifeli uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na yönlendirildi.

Alınan bilgiye göre, Trabzon'dan Almanya'nın Düsseldorf kentine gitmek üzere saat 10.45'te havalanan SunExpress'e ait uçakta bulunan 79 yaşındaki erkek yolcu aniden rahatsızlandı. Kalbi sıkışan ve nefes darlığı şikayeti olan yolcuya ilk müdahaleyi uçaktaki bir hemşire yaptı.

Durumun kaptan pilot tarafından kuleye bildirilmesi üzerine iniş izni alan uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yönlendirildi.

Uçağın inişinin ardından rahatsızlanan yolcu ambulansa alınarak, özel bir hastaneye gönderildi.

Uçak, 1 saatlik gecikmenin ardından diğer yolcularıyla Düsseldorf'a hareket etti.

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