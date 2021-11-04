SunExpress uçağı, rahatsızlanan yolcu için İstanbul'a indi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SunExpress uçağı, rahatsızlanan yolcu için İstanbul'a indi

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
SunExpress uçağı, rahatsızlanan yolcu için İstanbul'a indi

SunExpress'in Trabzon-Düsseldorf seferini yapan tarifeli uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na yönlendirildi.

İSTANBUL (AA) - SunExpress'in Trabzon-Düsseldorf seferini yapan tarifeli uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na yönlendirildi.

Alınan bilgiye göre, Trabzon'dan Almanya'nın Düsseldorf kentine gitmek üzere saat 10.45'te havalanan SunExpress'e ait uçakta bulunan 79 yaşındaki erkek yolcu aniden rahatsızlandı. Kalbi sıkışan ve nefes darlığı şikayeti olan yolcuya ilk müdahaleyi uçaktaki bir hemşire yaptı.

Durumun kaptan pilot tarafından kuleye bildirilmesi üzerine iniş izni alan uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yönlendirildi.

Uçağın inişinin ardından rahatsızlanan yolcu ambulansa alınarak, özel bir hastaneye gönderildi.

Uçak, 1 saatlik gecikmenin ardından diğer yolcularıyla Düsseldorf'a hareket etti.

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri
Dillerde pelesenk olan 'Sen Sivas'ı seyret yar ben de seni' türküsü öksüz kaldı

Dillerde pelesenk olan "Sen Sivas'ı seyret yar ben de seni" türküsü öksüz kaldı

 ABD askeri gemisindeki sivil personelin başına çuval geçiren 17 şüpheli serbest bırakıldı

ABD askeri gemisindeki sivil personelin başına çuval geçiren 17 şüpheli serbest bırakıldı

 ABD askeri gemisindeki sivil personelin başına çuval geçiren 17 kişi gözaltına alındı

ABD askeri gemisindeki sivil personelin başına çuval geçiren 17 kişi gözaltına alındı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title