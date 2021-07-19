Sunar: 7/24 halkımızın emrindeyiz
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Sunar: 7/24 halkımızın emrindeyiz

Sunar: 7/24 halkımızın emrindeyiz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, yayımladığı mesajla İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik etti.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, yayımladığı mesajla İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik etti. Başkan Sunar, "Ulvi ve mukaddes bir zaman dilimine bizi ulaştırdığı için cenabı hakka şükrediyor, Palandöken'den bayram coşkusunu paylaşıyor hayırlara vesile olması temennisiyle tebrik ediyorum." dedi

Sunar'dan Toplumsal Hassasiyet Çağrısı

Çok hassas ve müstesna bir zaman diliminde bulunulduğuna işaret eden Başkan Sunar mesajında; "Salgın alınan tüm tedbirlere ve gösterilen tüm hassasiyete rağmen maalesef hala etkili. Bu da bayram idrakimizi ve etkinliklerimizi, bir diğerimizin sağlığını düşünerek daha dikkatli ve titizce yerine getirmemizi şart kılıyor. 'Bütün müminler kardeştir' hükmü gereğince bizim için bir diğerimizin canı önemlidir. Maske mesafe ve temizlik şartlarına hiç tereddütsüz ve tavizsiz bir biçimde uymak zorundayız. Bu bir sağlık tedbiri gereği olduğu gibi aynı zamanda dinimizin bize yüklediği bir mükellefiyettir. Aziz hemşehrilerimizin bu ciddiyet ve dikkatten ayrılmayacağına inanıyor, bayramda tebrikleşme ve diğer etkinlikler babında özel bir dikkat ve çaba sarf edeceklerine emin bulunuyoruz." İfadelerine yer verdi

"Palandöken Belediyesi bayramda da emrinizde"

Bayram coşku ve neşvesini toplumun tüm kesimlerince paylaşılmasını istediklerini belirten sunar, belediye birimlerinin her an tetikte olduğunu kaydederek, "Palandöken Belediyesi tüm zamanlarda olduğu gibi kurban bayramı içinde de aldığı özel tedbirler ve oluşturduğu özel ekiplerle hizmet vermeyi sürdürecektir. 7/24 PALTİM, Temizlik ekipleri kurban kesim yönlendiricilerimiz mesai verecek. Vatandaş memnuniyetini esas alan bir çalışma temposu göstereceklerdir." dedi

Sunar'dan İslam Alemine Tebrik Mesajı

Sunar mesajının son bölümünde islam aleminin kurban bayramını tebrik ederek "Kurban Bayramının bize verdiği mesaj ve değerlerimiz açısından kaydettiği anlam içinde hala Mescid-i Aksa önünden zulme reva görülen Filistinli kardeşlerimizin amaç ve niyetlerini paylaşıyor, gönül coğrafyamızda akan kan ve dökülen gözyaşların sona ermesi odağında rabbimize niyaz ediyoruz. Rabbim kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi her daim diri, tek vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlet imanımızı ebedi kılsın." niyazında bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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