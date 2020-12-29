Suna Yıldızoğlu kimdir? Suna Yıldızoğlu kaç yaşında, nereli? Suna Yıldızoğlu filmleri!

Yasemin Kaya Allen'in annesi olan Suna Yıldızoğlu kimdir? Suna Yıldızoğlu kaç yaşında, nereli? Suna Yıldızoğlu filmleri!

SUNA YILDIZOĞLU KİMDİR?

Suna Yıldızoğlu, 26 Şubat 1955, İngiltere doğumlu İngiliz asıllı Türk sinema ve dizi oyuncusu. 1974'te Türkiye'ye yerleşti. Birleşik Krallık vatandaşı olan sanatçı, Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra, Suna Yıldızoğlu ismini ve Türk vatandaşlığını almıştır. Türkiye'de Suna Yıldızoğlu ismiyle bilinen sanatçı'nın gerçek ismi Sonia Eddy 'dir.[3] İngiliz Dudley Allen'den, Yasemin Kay Allen ve Dyon Kaan Allen adlarında iki çocuğu vardır. 2000 senesinde sahne ve sinemadan ayrılıp çocuklarının eğitimi için gittiği Avustralya'ya yerleşerek iş hayatına atılmıştır. 1981'de girdiği 17. Altın Orfe yarışmasında Özel Burgaz Ödülü ve Gazeteciler Ödülünü kazanmıştır. 1978-2000 arasında filmler, foto romanlar, TV dizilerinde ve reklamlarda oyunculuk, foto modellik ve şarkıcılık yapmıştır.

SUNA YILDIZOĞLU FİLMLERİ

Çukur - 2020

Söz - 2018

46 Yok Olan - 2016

Yerden Yüksek

Elif - 2008

Eşref Saati - 2007

Eskici Baba - 2000

Küçük Besleme - 1999

Yalan - 1997

Sara ile Musa - 1996

Sevda Kondu - 1996

Sokaktaki Adam - 1995

Sevgili Ortak - 1993

Bizim Takım - 1993

Kopuk Dünyalar - 1992

Yaralı Can - 1987

Biraz Neşe Biraz Keder - 1986

Tarzan Rıfkı - 1986

Nokta İle Virgül Deh Deh Düldül - 1985