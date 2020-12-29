Suna Yıldızoğlu kimdir? Suna Yıldızoğlu kaç yaşında, nereli? Suna Yıldızoğlu filmleri!
1981'de Altın Orfe Yarışmasında Jüri Özel Ödülü'nü kazanan başarılı oyuncu Suna Yıldızoğlu kimdir? Suna Yıldızoğlu kaç yaşında, nereli? Suna Yıldızoğlu filmleri!
Yasemin Kaya Allen'in annesi olan Suna Yıldızoğlu kimdir? Suna Yıldızoğlu kaç yaşında, nereli? Suna Yıldızoğlu filmleri!
SUNA YILDIZOĞLU KİMDİR?
Suna Yıldızoğlu, 26 Şubat 1955, İngiltere doğumlu İngiliz asıllı Türk sinema ve dizi oyuncusu. 1974'te Türkiye'ye yerleşti. Birleşik Krallık vatandaşı olan sanatçı, Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra, Suna Yıldızoğlu ismini ve Türk vatandaşlığını almıştır. Türkiye'de Suna Yıldızoğlu ismiyle bilinen sanatçı'nın gerçek ismi Sonia Eddy 'dir.[3] İngiliz Dudley Allen'den, Yasemin Kay Allen ve Dyon Kaan Allen adlarında iki çocuğu vardır. 2000 senesinde sahne ve sinemadan ayrılıp çocuklarının eğitimi için gittiği Avustralya'ya yerleşerek iş hayatına atılmıştır. 1981'de girdiği 17. Altın Orfe yarışmasında Özel Burgaz Ödülü ve Gazeteciler Ödülünü kazanmıştır. 1978-2000 arasında filmler, foto romanlar, TV dizilerinde ve reklamlarda oyunculuk, foto modellik ve şarkıcılık yapmıştır.
SUNA YILDIZOĞLU FİLMLERİ
Çukur - 2020
Söz - 2018
46 Yok Olan - 2016
Yerden Yüksek
Elif - 2008
Eşref Saati - 2007
Eskici Baba - 2000
Küçük Besleme - 1999
Yalan - 1997
Sara ile Musa - 1996
Sevda Kondu - 1996
Sokaktaki Adam - 1995
Sevgili Ortak - 1993
Bizim Takım - 1993
Kopuk Dünyalar - 1992
Yaralı Can - 1987
Biraz Neşe Biraz Keder - 1986
Tarzan Rıfkı - 1986
Nokta İle Virgül Deh Deh Düldül - 1985