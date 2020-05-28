Summerland Filmi

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II. Dünya Savaşı sırasında birçok çocuk bombalanmalar nedeniyle memleketlerinden tahliye edilerek çevre şehirlerde yaşayan insanların evine yerleştirilir. Tahliye edilen çocuklara bakanlardan biri de Alice adında bir kadındır. Alice, evine gelen çocuğa bakacağına söz verse de bir süre sonra ondan kurtulmak ister. Ancak çocukla zaman geçirip birbirlerini tanımaya başladıkça Alice, bu ilişkinin geçmişin sırlarını çözmenin anahtarı olduğunu fark eder.

Yönetmen: Jessica Swale

Senaryo: Jessica Swale

Oyuncular: Gemma Arterton, Gugu Mbatha-Raw, Penelope Wilton, Tom Courtenay, Amanda Root, Siân Phillips, Dixie Egerickx, Amanda Lawrence, Sally Scott , Jessica Gunning, David Horovitch, Karl Farrer, Toby Osmond, Martina Laird , Daniel Eghan, Bernardo Santos, Joshua Riley, Ty Hurley, Lucas Bond, Marie Hamm, Aoibhine McFlynn, Casper Allpress , David Ajao, David Ajao, Nina Beagley, Jason Christopher, Dominic McGreevy, Jude Benkel, Claire Ashton

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Summerland

Yapımcı Firma: Iota Films

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: İngiltere

Filmin Süresi: 99 dk.

Dağıtıcı Firma: Iota Films

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com