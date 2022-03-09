Sumi'de binlerce kişi soğuk havaya rağmen tahliye sırası bekledi

Ukrayna'nın Sumi kentinde soğuk havaya rağmen binlerce kişi tahliye araçlarını bekledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, Rusya 5 kentte sivillerin tahliyesine yönelik geçici ateşkes ilan etmişti. Ateşkes ilan edilen kentlerden Sumi'de binlerce kişinin, tahliye duraklarına akın etmesi nedeniyle duraklarda büyük izdihamlar oluşurken, Ukraynalılar soğuk havaya rağmen tahliye sırası bekledi.

Tahliye otobüslerine binebilenler kentten ayrılmayı başarırken, binlerce kişinin ise yoğunluktan dolayı tahliye edilemediği öğrenildi. Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkov, Çernigiv, Sumi ve Mariupol kentlerinde Moskova saati ile 10.00-21.00 saatleri arasında geçici ateşkes ilan etmişti.

(Erhan Altıparmak/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel