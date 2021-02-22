Sümeyra Çenet kimdir, kaç yaşında? Sümeyra Çenet ile Ruhi Çenet kardeş mi? Sümeyra Çenet hayatı ve biyografisi!
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Sümeyra Çenet kimdir, kaç yaşında? Sümeyra Çenet ile Ruhi Çenet kardeş mi? Sümeyra Çenet hayatı ve biyografisi!

22.02.2021 09:13 | Son Güncelleme: 22.02.2021 09:17
Sümeyra Çenet kimdir, kaç yaşında? Sümeyra Çenet ile Ruhi Çenet kardeş mi? Sümeyra Çenet hayatı ve biyografisi!

Youtube videoları ile dikkat çeken isimlerden biri olan Ruhi Çenet, yaptığı içeriklerle Trendlerde sık sık zirveye yerleşen isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Ruhi Çenet ile videolar paylaşan Sümeyra Çenet kimdir, kaç yaşında? Sümeyra Çenet ile Ruhi Çenet kardeş mi? Ruhi Çenet kimdir?

Ruhi Çenet nereli? Çektiği farklı içerikli videolarla takipçi kitlesini bilgilendirmeyi hedefleyen Ruhi Çenet'in yaklaşık 4 milyon da abonesi bulunuyor. Üniversite eğitimi sonrası Youtube içerikleri hazırlayarak adını duyurdu. İşte, Ruhi Çenet hakkında detaylı bilgi...

SÜMEYRA ÇENET KİMDİR?

Soyadıyla dikkat çeken Sümeyra Çenet, Ruhi Çenet ile benzer yerlerde videolar çektiği de dikkat topluyor. Ruhi Çenet'in kardeşi olan Sümeyra Çenet, ülkeleri araştırıyor, geziyor, keşfediyor ve anlatıyor.

Youtube'da 1,12 Mn abonesi olan Sümeyra Çenet'in 105.183.337 görüntülemeye sahip.

RUHİ ÇENET KİMDİR?

Ruhi Çenet, 20 Ekim 1990 tarihinde Aydın'da dünyaya geldi. Çocukluğunu Manisa ve Bandırma'da geçirdi. 17 Ağustos 1999 yılındaki deprem sırasında Adapazarı tarafında bulunan Çenet'ten, ailesi uzun süre haber alamadı.

Üniversite eğitimini Hindistan'da tamamladı. Türkiye'ye döndükten hemen sonra 2012 senesinde Youtube platformu için video üretmeye başladı. Yaklaşık 3 yıl boyunca eğlendirme, düşündürme ve bilgilendirme hedefli içerikler hazırladı. Bilgilendirici, eğitici ve öğretici türlerinde videolar çekmektedir.

Ardından Ruhi Çenet Videoları ile farklı tarzda videolar üretmek için kendisini daha da profesyonel bir hale getirmeyi başardı. Ruhi Çenet'in 5 milyondan fazla abonesi bulunuyor.

Aynı zamanda Enes Batur adlı Youtuber'ın filmlerinde de yer alan bir isim olarak karşımıza çıkıyor.

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