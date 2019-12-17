Sümerler Mahallesi'nde çalışmalar devam ediyor
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Sümerler Mahallesi'nde çalışmalar devam ediyor

Altyapı çalışmaları tamamlanan ilçelerde mahallenin fiziki yapısı ve ihtiyaçlarına dönük üstyapı çalışması yürüten Hatay Büyükşehir Belediyesi, Defne'deki çalışmalarına devam ediyor.

17.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:19
Sümerler Mahallesi'nde çalışmalar devam ediyor

Çalışmalarını büyük titizlikle sürdüren Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin yeni adresi Sümerler Mahallesi oldu.

Sümerler Mahallesi'nde bulunan Yaren Park Evleri yolunda beton asfalt serim çalışması gerçekleştirecek Büyükşehir ekipleri, ilk olarak yolda bulunan parkelerin söküm işine başladı.

Büyükşehir ekipleri, çalışmaların ivedilikle tamamlanarak betona asfalt yolun vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade etti.

Kaynak: Bültenler
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