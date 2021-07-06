Sümer Ezgü: Kibyra'da konser vermek isterim
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Sümer Ezgü: Kibyra'da konser vermek isterim

Sümer Ezgü: Kibyra'da konser vermek isterim
Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Güncel

TÜRK halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü, Burdur'daki Kibyra Antik Kenti'nde konser vermek istediğini söyledi.

TÜRK halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü, Burdur'daki Kibyra Antik Kenti'nde konser vermek istediğini söyledi.

Gölhisar ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kibyra Antik Kenti'ni gezen Sümer Ezgü, Kibyra'nın kendisini çok etkilediğini belirtti. Ezgü, daha önce başka antik kentlerde de konser verdiğini belirterek, "Memleketimdeki Kibyra Antik Kenti'nde de konser vermek isterim. Daha önce Efes'te, Kaş'ta konserler verdim. Birçok antik kentte konser verdim. Aslında bu tür antik kentlerde Anadolu türküleriyle hitap etmek sanki dokuya daha bir uygun geliyor. Bizim Antalya'da oluşturduğumuz Anadolu Senfonisi Orkestrası var. Köy çalgıları, kabak kemane, bağlama, sipsi, davul zurna, yaylılar, halk dansları ve vokalden oluşan Anadolu müziğini çok sesli büyük orkestra ile hem köy çalgıları ile hem batı çalgıları ile yapıyoruz. İşte bu tür ortamlara böyle bu tarz müziklerin çok uyduğunu düşünüyorum. Kibyra da konser vermeyi çok isterim. Ağlasun Sagalassos'ta klip çekmiştim. Kibyra'da da dokuya zarar vermemek kaydıyla konser vermeyi, müziğimizle bu antik kenti birleştirmeyi çok isterim" dedi.

Sümer Ezgü, gezisi sırasında 'Anadolu'dan geldik' türküsünü de seslendirdi.

Sümer Ezgü: Kibyra'da konser vermek isterim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan

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