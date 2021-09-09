Sumbas Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran görevine başladı
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Sumbas Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran görevine başladı

Sumbas Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran görevine başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Sumbas Kaymakamlığına atanan Mehmet Taşkıran görevine başladı.

Osmaniye'nin Sumbas Kaymakamlığına atanan Mehmet Taşkıran görevine başladı.

İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle, Sumbas Kaymakamlığına atanan Taşkıran, kaymakamlık binası önünde kurum amirleri tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından makamına geçen Kaymakam Taşkıran, tüm Sumbaslılara kapısının açık olacağını söyledi.

Mehmet Furkan Taşkıran kimdir?

1996 yılında Ankara'da doğdu. Aslen Çorum Osmancıklı olan Taşkıran, ilköğretim ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı.

2018 yılında Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2018 yılında Bakanlığın açtığı Kaymakamlık sınavını kazanarak Bingöl Kaymakam adayı olarak mesleğe başladı.

Sırasıyla Antalya Kaş ve Çanakkale Biga ilçesinde refiklik görevinde bulundu.

Konya Taşkent, Eskişehir Mihalgazi ve Tokat Sulusaray ilçelerinde kaymakam vekili olarak görev aldı.

Mehmet Furkan Taşkıran, 17 Haziran 2021 tarihinde Ankara'da düzenlenen 107. Dönem Kaymakam Adayları Kura Töreni ile Sumbas Kaymakamlığına atandı. - OSMANİYE

Sumbas Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran görevine başladı
Sumbas Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran görevine başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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