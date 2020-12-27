Suluova'ya Millet Bahçesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Suluova'ya Millet Bahçesi

27.12.2020 09:04 | Son Güncelleme: 27.12.2020 09:09

Suluova'ya Millet Bahçesi Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, ilçe sakinlerine nefes aldıran ve hayat kalitesini artıran yeşil yaşam alanlarına bir yenisini daha ekliyor.

Suluova'ya Millet Bahçesi

AMASYA - Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, ilçe sakinlerine nefes aldıran ve hayat kalitesini artıran yeşil yaşam alanlarına bir yenisini daha ekliyor. 25 bin metrekare alana yapılacak Millet Bahçesi, şehrin ortasında bölgenin çehresini değiştirecek yeşil bir kuşak oluşturacak. Her mevsim güçlü bir peyzaj dokusu sunacak olan Millet Bahçesi, sosyal donatı alanlarıyla ziyaretçileri ağırlayacak.

Her yaşa hitap edecek özelliklere sahip bir projeyi ilçe halkının hizmetine sunmak için gün saydıklarını ifade eden Belediye Başkanı Fatih Üçok, "3 etaptan oluşan ve tamamı 25 bin metre olan bu projemiz ile Suluova'mızın cazibesi daha da artacak. Peyzaj çalışmalarıyla dört mevsim yeşilliği ve renk çeşitliliğini koruyacak olan Millet Bahçemiz, huzurlu bir gün geçirerek dinlenmek isteyenlere doğanın içinde güzel bir gün vaat ediyor. Millet Bahçemiz, hemşehrilerimizin yeşille buluşabileceği, sosyal aktivitelerini gerçekleştirebileceği merkezi bir konumda yer alıyor. Piknik alanlarında aileler sevdikleriyle keyifli zaman geçirirken çocuklar da oyun parkurlarında eğlenecek" şeklinde konuştu.

3 etaptan oluşan projede bin 400 metrekarelik kapalı alana sahip millet kıraathanesi ve yine içerisinde internet erişim merkezi, kütüphane, süreli ve süresiz yayınlar odası, ders çalışma üniteleri, mescit ve tuvalet olacak.

Suluova'ya Millet Bahçesi
Suluova'ya Millet Bahçesi
Suluova'ya Millet Bahçesi
Suluova'ya Millet Bahçesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFULLAH UZUN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Burak Özçivit Farah Zeynep Abdullah
Spor Ryan Babel Ersun Yanal Mustafa Cengiz Bahattin Şimşek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İşçi Türk İngiltere Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suluova'ya Millet Bahçesi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 09:09:53. #1.14#
title