Suluova Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne ekipman desteği sağlandı - Haberler
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Suluova Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne ekipman desteği sağlandı

Suluova Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne ekipman desteği sağlandı
AA / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel

Çorum Dodurga Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından, Suluova Şehit Erkan Ayas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne devredilen ekipmanlar, kullanılmaya başlandı.

ÇORUM (AA) - Çorum Dodurga Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından, Suluova Şehit Erkan Ayas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne devredilen ekipmanlar, kullanılmaya başlandı.

Kaymakam Abdullah Şen, Belediye Başkanı Fatih Üçok ve protokol üyeleri, okulu ziyaret ederek torna, palet zımpara, sac bükme, mengene, freze ve PVC bant makinelerin öğretmen ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Şen, salgın sürecinde çok değerli rol üstlenen meslek liselerinin kahramanlık hikayesi yazdığını belirterek, mesleki eğitimi daha güzel seviyelere çıkarmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Suluova Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne ekipman desteği sağlandı

AA / Seyfullah Uzun - Son Dakika Haberleri

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