Suluova Devlet Hastanesi, "Anne dostu hastane" unvanı aldı - Haberler

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Suluova Devlet Hastanesi, "Anne dostu hastane" unvanı aldı

AA, Seyfullah Uzun - Güncel
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Suluova Devlet Hastanesi,

Suluova Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığına bağlı anne dostu hastane değerlendirme ekibi tarafından "Anne dostu hastane" ilan edildi.

SULUOVA, AMASYA (AA) - Suluova Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığına bağlı anne dostu hastane değerlendirme ekibi tarafından "Anne dostu hastane" ilan edildi.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen program kapsamında yapılan incelemenin ardından Suluova Devlet Hastanesine "Anne dostu hastane" sertifikası verildi.

Hastane Başhekimi Aysemin Yağcı, gazetecilere, güvenli ve kaliteli gebelik süreci geçirmek ve doğum hizmeti almanın bütün anne adaylarının hakkı olduğunu söyledi.

Hastanenin Amasya'da "Anne dostu hastane" unvanını alan ilk hastane olduğuna işaret eden Yağcı, "Hastanemiz doğum salonu, kadın doğum servisi, çocuk servisi, ameliyathane, acil servis başta olmak üzere tüm birimlerimizin özverili, gayretli ortak çalışması sonucunda 'Anne dostu hastane' unvanını almaya hak kazanmıştır. Kurumumuzda doğum hizmeti anne ve bebek odaklı verilmektedir. Hastanemizde gebelerin kendilerini rahat, konforlu bir ortamda hissedebilmeleri sağlanmaktadır." ifadesini kullandı.

AA / Seyfullah Uzun - Güncel

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