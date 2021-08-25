Suluova'da yeni eğitim öğretim yılı hazırlık toplantısı yapıldı
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Suluova'da yeni eğitim öğretim yılı hazırlık toplantısı yapıldı

Suluova'da yeni eğitim öğretim yılı hazırlık toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel

Suluova'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı hazırlıklarına ilişkin toplantı düzenlendi.

Suluova'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı hazırlıklarına ilişkin toplantı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda eğitim öğretim yılı hazırlıkları ile hedefler ele alındı.

Ayrıca toplantıda, Kovid-19 salgınına karşı koruyucu ve önleyici tedbirler ile okulda uyulması gereken kurallar ayrıntılı şekilde gözden geçirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, tek tek okul müdürlerinden son hazırlıklar ve çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını ifade ederek, "Sınıf, kütüphane, kantin, yemekhane, pansiyon gibi ortak yaşam alanları her gün dezenfekte edilerek hijyen sağlanacak. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız okula maske takarak gelecek. Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin ise okula giriş ve çıkışları idareciler tarafından sınırlandırılacak." dedi.

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Suluova'da yeni eğitim öğretim yılı hazırlık toplantısı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun

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