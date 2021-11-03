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Suluova'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

AA / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel
Suluova'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Suluova ilçesinde polis ekiplerince ilkokul ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Suluova ilçesinde polis ekiplerince ilkokul ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen eğitimlerle bilinçli yaya olmak, öğrencilerin güven duygusunu artırmak, trafik ve çevre bilgilerini geliştirmek, trafik kazalarını önlemek, can ve mal kaybını azaltmak amaçlanıyor.

Ayrıca teorik olarak anlatılan konularla ilgili daha sonra öğrencilere pratik yaptırılıyor.

Polis memuru Deniz Sepetçi tarafından verilen eğitimlerde, çocuklara, trafik ışığı, işaret ve levhaları, yaya yolları, öğrenci servislerini kullanma ve emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

İlk etapta Gazi Ortaokulu ve Murat Deniz İlkokulunda düzenlenen eğitimlerin diğer okullarda da düzenleneceği bildirildi.

Suluova'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Suluova'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

AA / Seyfullah Uzun - Son Dakika Haberleri
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