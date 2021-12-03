Suluova'da kamyonla çarpışan otomobildeki iki kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suluova'da kamyonla çarpışan otomobildeki iki kişi yaralandı

AA / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel
Suluova'da kamyonla çarpışan otomobildeki iki kişi yaralandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Erdal Semiz yönetimindeki 19 NC 868 plakalı otomobil, Kazanlı köyü mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 05 BC 630 plakalı kamyonla çarpıştı.

Otomobil sürücüsü Semiz ve aynı araçta bulunan Hasan Uslu, ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Suluova'da kamyonla çarpışan otomobildeki iki kişi yaralandı

Aşırı süratli otomobil Kartal sahil yolunda taklalar attı: 1 yaralı

Aşırı süratli otomobil Kartal sahil yolunda taklalar attı: 1 yaralı

 Son dakika haberleri... Kartal'da feci kaza: Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya önce cip sonra başka bir otomobil çarptı

Son dakika haberleri... Kartal'da feci kaza: Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya önce cip sonra başka bir otomobil çarptı

AA / Seyfullah Uzun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title