Suluova'da kamyonla çarpışan otomobildeki iki kişi yaralandı
AA / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel
Amasya'nın Suluova ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Erdal Semiz yönetimindeki 19 NC 868 plakalı otomobil, Kazanlı köyü mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 05 BC 630 plakalı kamyonla çarpıştı.
Otomobil sürücüsü Semiz ve aynı araçta bulunan Hasan Uslu, ağır yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Seyfullah Uzun - Son Dakika Haberleri
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